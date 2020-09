Ametiühingud: Eesti noored väärtustavad traditsioonilist töösuhet

Ülekaalukalt kõige rohkem vastajaid töötas tähtajatu töölepingu alusel ning oli selle töövormiga ka enim rahul, paljud pidasid oluliseks mitmekesisust tööülesannete osas.

Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretäri ja noortekomisjoni esimehe Artjom Arhangelski sõnul joonistus paindlikkuse lisamise puhul kõige selgemini välja noorte soov ise oma tööaega ja töötamise kohta valida. „Kõige enam oldi aga vastu tähtajalisele töölepingule ja n-ö muutuvtunnilepingule,“ rääkis Arhangelski.

Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuhi Jaan-Hendrik Toomeli sõnul võis paindlikkusest rääkides näha, et kõik töötajad ei mõista selgelt, mida paindlikkus endast kujutab või milliseid vorme sellel on, kuid turvatunde osas oli asi selgem ning see oli ka rohkem väärtustatud.

„Mitmetes Euroopa riikides on erinevaid töösuhteid paindlikumaks muutmise viise katsetatud ning mõnel puhul on juhtunud ka seda, et algselt ilusana tunduvat mõtet pole suudetud päriselus nii ilusana rakendada,“ ütles Toomel lisades, et mõningaid erisusi tasuks kokku leppida sektori tasandil ehk vaid seal, kus seda tõesti vaja on.