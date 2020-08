Ämaris valmis lennurada, mis mahutab 12 hävitajat

EDI investeeringu läbi loodud lennuvälja arendus võimaldab Eesti õhujõududel teha koostööd mitmete eri tüüpi hävitajate ja muude õhusõidukitega, mis NATO-s kasutuses on. Arendus suurendab Ämari lennubaasi valmisolekut NATO operatsioonideks, nagu näiteks on NATO õppused ja Balti õhumissioonid ja muud treeninglennud, teatas USA saatkond.

Saatkonna teatel on investeering kasulik nii Eesti kui USA jaoks. Viimastel aastatel on Eesti õhuruumi kasutanud USA õhujõududest näiteks F-35A Lightning II, F-15E Strike Eagle, ja MC-130J Commando II lennukid, et Eesti õhuväega koos treenida. Alles maikuus harjutasid Ameerika ühendriikide pommitajad B-1 Lancer ja B-52 Stratofortness Kevadtormi raames koos Eesti õhuväega.

Saatkonna teatel on USA panustanud koostöösse Eesti õhujõududega 2015. aastast 190 miljonit dollarit ja osaleb igal aastal üle 80 sõjaväelises programmis.

Ämari lennubaas on NATO Balti õhuturbe ühe lennusalga baasiks, mille ülesandeks on vastu võtta liitlaste lennuvahendeid nii rahu-, kriisi- kui ka sõjaajal.Samuti on lennubaasi korraldada kogu kaitseväe lennundustegevust. Lennuvahendite esmane ülesanne on toetada kaitseväe väljaõpet.