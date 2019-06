Alo Mattiiseni viise tänavuse laulupeo repertuaarist ei leia

Alo Mattiiseni fond edastas, et seekord on laulupidusellevõrra erilisem, et möödub 150 aastat esimesest üldlaulupeost. "Esimene üldlaulupidu omakorda tähistas aga 50 aasta möödumist pärisorjuse kaotamisest Liivimaal," seisab postituses.

Juubelipeo aasta auks sõidab juba kevadest alates Tallinnas ka Alo Mattiiseni nimeline tramm, mis kindlasti ka paljusid pidulisi peopaika toimetab. "Kahjuks ei ole aga seekordsel laulupeol võimalik laulda “Eestlane olen ja eestlaseks jään” või mõnda muud tuntud taasiseseisvumise aegset laulu, ega meenutada seeläbi Alo Mattiiseni panust Eesti iseseisvumisse, milleta me sel aastal ehk laulupeo juubelit tähistada ei saakski," teatas fond.

XXVII laulupeo kunstiline juht Peeter Perens vastas Milttoni suhtekorraldusfirma vahendusel, et laulupeo kava koostamine on mitmekihiline ja sügav protsess, kus iga teos on põhjalikult kaalutud. Laulupeo „Minu arm” repertuaari aluseks oleva nägemus ideekavandist sai Perensi väitel kirja veidi vähem kui kolm aastat enne pidu, 2016. aasta augustis.

Ideekavandi põhiülesanne on esitada selle autorite nägemust, millise näoga võiks laulupidu olla. "Repertuaari koostamine on sellest järgmine samm, mis tehakse kavandit aluseks võttes juba oluliselt laiemas ringis," selgitas Perens.