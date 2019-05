Allkirjade kogumisest osutus asjatuks, Mustamäe ajalooline villa läks ikkagi lammutamisele

"Kahjuks ma nägin seda nägin ka, et veel esmaspäeval oli maja püsti ja praegu juba lammutus käib kui mitte ei ole lõpetatud. Ja tõesti me saime ka need allkirjad kätte," ütles Laats Delfile.

Laatsi kinnitusel tegi linn kõik, mis oli tema võimuses, et Kadaka tee 141 asuvat villat säilitada. "Esiteks me pöördusime muinsuskaitseameti poole ja riiklik muinsuskaitseamet ikkagi oli arvamusel, et seda maja ei võeta kaitse alla," tõdes Laats.

Linn kaalus ka võimalust maja koost lahti võtta ja mujal uuesti kokku panna, kuid ehitusspetsialistide hinnangul polnud see võimalik, vaid oleks tähendanud hoone sisulist hävimist, sest tegemist ei olnud palkmajaga.

Põhiline kurja juur oli aga juba aastal 2008 kinnitatud detailplaneering. Nagu tavaliselt, oli detailplaneeringu menetlus avalik ja kaasati ka kohalikku kogukonda. "Tol ajal ei olnud mitte ühtegi vastuväidet selle detailplaneeringu menetlemise ja kinnitamise osas," nentis Laats ja lisas, et tema linnaosavanemana poleks lubanud seda maja lammutada.

Kadaka tee 141 majas asunud Umami restoran oli Laatsi kinnitusel ka tema enda lemmikkoht, kus ta käis tihti ka perega aega veetmas. "See oli viimane Kadaka küla maja, mis siiamaani oli meil ja nüüd siis jäi arenduse alla."

Laatsi sõnul polnud ka kinnisvaraarendaja Hepsor huvitatud hoone säilitamisest, sest see oleks tähendanud rahalist kaotust, ehkki ajalooline maja oleks samas andnud ka kõnealusele arendusele täiendavat väärtust.