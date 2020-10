Alkomüügikeelu taustal JOK-itanud Rakvere baariomanik: alkoholi tarvitamise piirangut pole kehtestatud

Viimane väide on vastuolus kuvatõmmisega, mis sai tehtud internetis ringlevast postrist, ent Lehesoo sõnutsi oli tegemist vigase sõnastusega. Poster võeti maha ning lounge'i omanik väidab, et eraldi raha alkoholi eest nende ettevõte ei võtnud.

Postitus kadus internetist eilse õhtupooliku jooksul - Lehesoo sõnutsi oli tegemist sõnastusveaga.

Piiranguid võetakse tõsiselt

Reformierakondlane rõhutas, et ettevõte on taganud lisaks alkoholi müügi piiramisele teisigi meetmeid viiruse leviku piiramiseks: näiteks jälgib turvameeskond pidevalt, et külastajad oleksid hajutatult, lisaks jagatakse kundedele kaitsemaske.

"Tagatud on ka desinfitseerimisvõimalused ning klubisse uusi külastajaid ei lubata, kui 50% külastajate maksimaalsest arvust on täitunud," kinnitas Lehesoo.

Lõpetuseks tahtis ettevõtja tõsta esile, kuivõrd suurt kahju on kogu meelelahutus- ja turismisektor kehtestatud piirangute ja keerulise olukorra tõttu kandma pidanud.

"Tegutseme kehtestatud piirangute raames, sest usaldame valitsusele antud hinnangute ja nende alusel kehtestatud piirangute piisavust," sõnas Lehesoo. "Valitsus on korralduste kehtestamisel arvestanud ka majanduse ja inimeste vaimse tervise hoidmise vajadusega, piirangud on kehtestatud omades parimat saadaolevat teavet viiruse endaga seotud riskide kohta. Neil põhjustel arvame, et selline foon Delfi artiklis kahjustab alusetult meie mainet. Oleme sattunud teie ebaõiglase ja meie hinnangul põhjendamatu kriitika alla."