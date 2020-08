Alkoholimüügi keeld töötab? Tartu baaride koroonajuhtumid kukkusid nulli

Tartus ja Lõuna regioonis on haigus langustrendis, kolded on selgelt piiritletud ja lähikontaktsed tuvastatud," ütles Lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht.„ Vabank, Naiiv ja Shooters [Tartu ööklubid ja koroonakolded - toim] on kõik seisma jäänud."

Eelnimetatud klubisid käsitletakse siiski veel aktiivsete kolletena, kuna viimasest koha peal nakatumisest pole 14 päeva möödas.

Baarikollete tipphetkel oli Tartus 100 000 elaniku kohta nakatunuid 55. Tänase seisuga on see näitaja 15,6 inimest. Luhti hinnangul viitab selline langus, et öise alkoholimüügi keeld töötab.

Keeld ajavahemikus 06.00-23.00 alkoholi müüa kehtib Tartumaal selle nädala lõpuni. Seda, kas keeldu ka järgmiseks nädalaks pikendatakse, otsustatakse Luhti sõnul reedel.

Viiendiku nakatunute puhul ei suudeta kollet tuvastada

Luhti sõnul ei saa siiski väita, et Tartust ja Lõuna regioonist koroonaviirus kadunud on. Möödunud nädalal tekkis Tartusse uus kolle, mis sai alguse peresisesest nakatumisest. Uues koldes on kuus nakatunut.

Luht peab murettekitavaks ka seda, et rohkem kui viiendik Lõuna regiooni haigetest ei tea, kus ja kuidas nad haigusega kokku puutusid. "Me ei saa täpselt öelda, et kas see inimene on saanud nakkuse oma kolleegilt või pereliikmelt, või hoopis kuskilt pindade kaudu," ütles Luht. "Nende inimeste puhul on võimalikke nakatumiskohti palju".

Lõuna regioonis jälgib Terviseamet praegu 25 koroonahaiget.