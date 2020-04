Algatus "Helista eakale lähedasele!" julgustab seltsi vajavaid eakaid endast teada andma

Algatusega soovitakse pakkuda leevendust eakate sotsiaalsele isoleeritusele ning tuge vaimsele tervisele.

Kui tavapäraselt pakub MTÜ Jututaja kodudes ja hooldekodudes elavatele üksildastele eakatele noori seltsilisi ehk jututajaid, kellega koos aega veeta, siis kriisiajal on vahetud kohtumised asendunud telefonikohtumistega. Uuringud näitavad, et parim ravim üksilduse vastu on suhtlemine ning inimesed soovivad märksa enam suhelda sõprade ja lähedastega, kui nad seda teevad. Samal ajal on üksildus ka kasvav trend nooremate inimeste seas. Sunnitud isolatsioon toob neid vajadusi veel enam esile.

“Mõnusad ja tähendusrikkad vestlused annavad inimesele turvatunde – tunde, et ta on kellelegi vajalik. Seepärast kutsume üles kindlasti helistama oma eakamatele sõpradele, tuttavatele, sugulastele regulaarselt kriisiajal, et hoida nende mõtted eemal eriolukorraga kaasnevalt peamiselt negatiivselt uudisvoolt. Kõnedega saab tuua eaka inimese ellu rohkem igapäevaseid lihtsaid positiivseid teemasid,” selgitas MTÜ Jututaja üks asutajatest Katre Liiv. “Kõigil ei ole kindlasti piisavalt suhtlusvõimalusi, mistõttu ootame endast märku andma meile eakatel, kes soovivad, et neil oleks keegi, kellega aegajalt igapäevastel igapäevastel teemadel vestelda ja üksiolekut unustada,” lisas Liiv.