Algasid XIII noorte laulu- ja tantsupeo omaloomingu korjetalgud

Talgute abil soovitakse tuua laekast lavale nii tuntud kui ka veel tundmatute autorite teosed, mis laulu- ja tantsupeole omaselt kannaksid edasi meid ja meie kaasaega ilmestavaid ja ühendavaid ideaale ja väärtusi. Talgud kestavad 20. maini.

Omaloomingu korjetalgud toimuvad esimest korda ning sellisel viisil ei ole mitte kunagi varem olnud võimalik kõigil laulu- ja tantsupeo loomeprotsessis osaleda. XIII noorte laulu- ja tantsupeo üldjuhid Pärt Uusberg ja Agne Kurrikoff-Herman loodavad, et sellised talgud inspireerivad igaüht kaasa mõtlema, kuidas laulu- ja tantsupeo traditsioon tänast noort võiks kõnetada või mida üks noor inimene laulu- ja tantsulavalt ühiskonnale öelda tahaks. Noorte laulu- ja tantsupeod on olnud sillaks, mis on juhtinud noored laulu- ja tantsupeo traditsiooni juurde, aidates neil eelkäijaid ja nende loomingut mõista ning tundma õppida. Teisalt on noored toonud lavale kaasa oma värsked ideed ja öelnud välja selle, mis neile korda läheb, mõtestades seeläbi pidevalt traditsiooni oma kaasajas. Talgute korraldajad usuvad, et need talgud toovad meieni palju selliseid mõtteid ja tundeid, mida saabki ainult muusika, tantsu ja luule kaudu väljendada.

XIII noorte laulupeo peadirigent Pärt Uusberg rõhutab, et need omaloomingu korjetalgud ei ole olemuselt kindlasti mitte konkurss vaid pigem avatud platvorm kõigile, et tutvustada kunstilisele toimkonnale oma teoseid. “Võib-olla on meie seas loojaid, kelle kohta me üleliia palju ei tea, aga kellel on annet väljendada end kas kooriteose, laulu, luuletuse või hoopiski tantsu loomise näol”, selgitab Uusberg.

Talgutel on oodatud osalema heliloojad ja tantsuloojad, laulude ja laulusõnade kirjutajad, luuletajad ja kõik, kellel ehk juba praegu on kusagil laekas valmis laulu- ja tantsupeole sobivat omaloomingut või kellel tekib täna insipiratsioon mõne teose loomiseks ja talgutel osalemiseks. Täpsemat infot talgute kohta leiab internetist aadressil laulupidu.ee ning sama veebilehe kaudu saab oma teoseid saata kuni 20. maini .