Algas “Pikema Sõpruse Päeva” meeste tervise heategevuskampaania.

“Pikema Sõpruse Päeva” eestvedaja ja ellukutsuja Rain Vääna: “Eesti meeste keskmine eluiga on 8,5 aastat lühem kui Eesti naistel ja näiteks 6,7 aastat lühem kui Rootsi meestel. Mina usun, et tervena elatud aastate arvu saab tõsta. Eesti mehed käivad kuni 50. eluaastani arsti juures oluliselt vähem kui naised, seega jõuavad nad arsti juurde liiga hilja, enamasti juba tõsiste ja väljakujunenud (krooniliste) haigustega.

“Pikema Sõpruse Päeva” raames saavad mehed teha ka arstide välja töötatud spetsiaalselt kuni 35 ja 35+ meeste tervisekontrolli (hind alates 47€) üle-Eesti järgmistes meditsiiniasutustes: SYNLAB, Qvalitas, Medicum ja TÜ kliinikum. Kõikide pakettide juurde saavad mehed arstide poolt üldised kirjalikud kommentaarid. Lisaküsimuste või normist kõrvalekallete puhul on soovitatav võtta arsti nõustamine, mida nimetatud asutustes pakutakse. Täpsem info tasulise tervisekontrolli ja pakettide kohta on leitav “Pikema Sõpruse Päeva” kodulehelt pikemsoprus.ee või SYNLABi klienditoe numbril 17123 (E-R 8-18).

“Pikema Sõpruse Päeva” partneriteks on Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinik ja Tervise Arengu Instituut, mis käivitavad novembrist aprillini kestva Eesti meeste tervise pilootuuringu, mille tulemusena valmib meeste terviseraport. Piloodi tulemusena soovitakse leida töötavaid lahendusi, kuidas meeste tervist parandada. Pilootprojektis tagatakse tasuta tervisekontroll kuni 3200 mehele vanuses 40-49. Haigekassa ja meestekliiniku hinnangul on tegemist vanusevahemikuga, kus esimesed terviseprobleemid hakkavad endast märku andma, kuid kus on veel võimalik elustiili muutustega oma tervise heaks palju ära teha.

Üheskoos meeste tervise projektiga toimus ka Ülemiste Tervisemaja I etapi avamine. "Me hindame väga kõrgelt oma inimeste tervist ja aega. Sel lihtsal põhjusel soovisimegi tänaseks juba oma üle 10 000 inimesele kõik terviseteenused 2-3 minutise jalutuskäigu kaugusele tuua. Ülemiste Tervisemaja on hetkel avatud kahel korrusel ning siin töötavad perearstid, Medemis esteetilise dermatoloogia kliinik, Ülemiste City Silmakeskus, SYNLAB-i verevõtu kabinetid, diagnostika ja Benu apteek", selgitas Mainor ASi juhatuse esimees Kadi Pärnits. Kevadel on lisandumas eriarste, töötervishoid, taastusravi, funktsionaaldiagnostika ning nagu igale innovaatilisele keskkonnale omaselt on plaanis viimane korrus pühendada meditsiini tulevikule ehk meditsiinivaldkonna ja -tehnika alastele startup ettevõtetele.