Aleksei Navalnõi päev enne haiglasse sattumist: minu surm ei oleks Putinile kasulik

Toetajad rääkisid Reutersile, et 44-aastast Kremli kriitikut ajas see küsimus muigama, kuigi see ei tulnud kahtlemata tühjast kohast, arvestades, et kõrgete ametnike korruptiivsusele valgust heitev Navalnõi on aastate jooksul üle elanud mitu vägivaldset rünnakut.

"Ta isegi naljatles, et ta peab välja mõtlema vabandusi, miks teda ei ole juba tapetud," ütles Reutresile Ilja Tšumakov. Ta oli üks umbes kahekümnest noorest aktivistist, kes Navalnõiga Siberis Tomskis kolmapäeval kohtusid.

Tšumakovi sõnul avaldas Navalnõi arvamust, et tema surm president Vladimir Putinit ei aitaks. "Ta vastas, et see ei oleks Putinile kasulik. Et see võiks muuta ta (Navalnõi) kangelaseks," rääkis noor aktivist Reutersile.

Venemaa võimud on eitanud seost Navalnõi haiglasse sattumisega, kuigi mehe esindaja väidavad, et ta mürgitati. Kremli pressiesindaja Dmitri Peksov ütles neljapäeval, et arstid teevad kõik võimaliku Navalnõi abistamiseks, ja soovis opositsionäärile kiiret paranemist.