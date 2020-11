Aleksei Jevgrafovi toetajad koguvad allkirju ekslinnapea tagasivalimiseks

Jevgrafovi toetajad peavad tagandamist veaks, kuna nende hinnangul töötas Jevgrafov linnapea kohal väga hästi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Endise linnapea toetajad kavatsevad koguda vähemalt 550 allkirja ja saata kodanikualgatusena volikokku eelnõu, mis näeks ette Jevgrafovi valimise linnapeaks.

Jevgrafovi saavutusteks peetakse linnakeskkonna parandamist ning vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste avardamist Narvas.

Toetusallkirjade kogujad kaaluvad ka valimisliidu moodustamist.

"Teda peab toetama, kuna paljud minu tuttavad teda toetavad ja esimest korda kuulen ma, et Narvas on üldse midagi tehtud. Kui meid hakkab juhtima kogenud inimene, juhatab meid õiges suunas, siis ehk läheme koos temaga valimistele. Nimekirja koostame kindlasti, olenemata sellest, kas Jevgrafov saab linnapeaks või mitte. Narva elanikel on aeg eemalduda kõigist poliitilistest jõududest, initsiatiiv enda kätte võtta ja ise oma linna üles ehitama hakata," rääkis toetusgrupi juht Alla Delovaja.