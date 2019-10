ALDE Keskerakonna raporti autor: märgid on õhus, et EKRE-ga tehtud valitsuses ei kaitsta meie väärtusi

ALDE esindaja seletas, mis on Euroopa liberaalsete parteide liidu meelest Eesti vaõimuliidu kõige suurem eesootav probleem. „Kui vaatame selle valitsuse koalitsioonilepet, siis on see korralik dokument ja selles pole illiberaalseid asju. Kuid üks asi siiski paneb meid muretsema. Selleks on rahvahääletuse korraldamine koos kohalike valimistega küsimuses, kas viia põhiseadusesse abielu mõiste vaid mehe ja naise vahel.“

„Esimene probleem on see, et see kampaania varjutaks sel juhul kõik teised olulised küsimused, mis peaksid olema kohalike valimiste teemadeks. Kui valitakse kohalikke volikogusid, siis inimesed tahaksid valida kandidaate, kel on lahendused kohalikele küsimustele, kuid kui terve kampaania saab olema vaid referendumi küsimuses, siis ignoreerib kampaania täielikult seda, mis on inimestele igapäevaselt oluline,“ seletas van Egmond.

„See rahvahääletus on meie meelest ülisuur samm tagasi. Praegu pole teie põhiseaduses abielust vaid mehe ja naise vahel. See on perekonnaseaduses. Ja nii see peakski olema. Kui nüüd see pannakse põhiseadusesse, tehes selle muutmise nii palju raskemaks, siis on see suur samm tagasi,“ toonitas ta.

Mure Keskerakonna pärast

Van Egmond tõi välja, et ALDE-s valitseb teatav umbusk Keskerakonna võimaliku käitumise kohta rahvahääletuse küsimuses „Tehniliselt võib öelda, et kui on rahvahääletus, siis inimesed, kes on võrdse abieluõiguse poolt võiksid selle ka võita. Kuid me oleme väga mures, et Keskerakond ei pruugi selles rahvahääletuse kampaanias olla selgesõnaliselt selle poolt, sest kardab valitsuse laiali minekut. Ja see on meie meelest liiga kõrge hind ja me ütlesime seda neile,“ lausus ta.

„Tänasel ALDE kohtumisel öeldi neile ühemõtteliselt, et nad peavad liberaalse perekonna osana tagama, et esiteks see rahvahääletus ei toimuks ja kui toimub, siis võitlema selgelt positiivse tulemuse nimel koos teiste liberaalsetete jõududega.“

Lisaks rahvahääletusele on ka on ALDE jaoks veel olulised õigusriigi kaitse, kohtusüsteemi sõltumatus.

EKRE kontrollib debatte

„Keskerakond ütleb meile, et siin pole midagi karta, sest ollakse kolmeparteilises koalitsioonis. Kui on vaja otsus vastu võtta, siis peavad kõik kolm parteid seda toetama. Seega pole EKRE-l võimalik valitsuses donineerida. Ja kui valitsus ei otsusta, siis on vaja enamust parlamendis ja EKRE-l pole enamust parlamendis. Kuid oleme juba näinud praeguseks mõningaid EKRE käike, mida oli vaja valitsusel sirgeks ajada või siis ka mida ei aetud sirgeks. Seega formaalselt võib Keskerakonnal õigus olla, aga kui vaatame, kuidas EKRE opereerib, siis nad ei jälgi alati samu reegleid. Reeglid on olemas, aga küsimus on nende elluviimise tagamises.“

Van Egmond on väga mures, et kuigi EKRE ei kontrolli valitsust, siis minu mulje on, et nad kontrollivad avalikke arutelusid.

„Seega me kavatseme jätkata Keskerakonna monitoorimisega, sest see pole turvaline olukord ja oleme tõsiselt mures toimuva üle. Hetkel ei saa veel konkreetselt midagi näidata, aga märgid on õhus, et see valitsus kui kogum ei kavatse kaitsta väärtusi, mida peame tähtsaks.“

„Kui EKRE-l on võimalik selles valitsuses öelda kõiki neid asju, millega me nõus ei ole, siis peaks olema ka Keskerakond peaks ka oma hääle kuuldavaks tegema. Me ütleme neile, et te peaks tegema palju valjemat häält liberaalse vaate kaitseks.“