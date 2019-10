Alates homsest ei tohi maanteedel enam 100 ja 110 km/h sõita

Valgel ajal heade sõidutingimuste korral jääb Maanteeametile õigus ka talveperioodil Tallinna–Pärnu maantee Laagri–Ääsmäe lõigul tõsta muutuva teabega liiklusmärkidega lubatud sõidukiirus kuni 110 km/h.

Kiirust tuleb alandada, sest temperatuuride langus toob kaasa suurema libeduseohu. Selleks et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil – lubatud suurim piirkiirus ei ole kohustuslik. Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist.

Tänavu sai kiirusega 110 km/h sõita 145 kilomeetril ning 21 kilomeetri pikkuses tõsteti kiirust 100 km/h. Lubatud suurimat piirkiirust tõsteti neljarajalistel ja 2+1 eraldatud sõidusuundadega maanteedel.

Enne talve tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras. Naastrehvid on lubatud alates 15. oktoobrist, talverehvid peavad kõikidel sõiduautodel all olema hiljemalt 1. detsembriks.