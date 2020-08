Alari Kivisaare vastu petitsiooni alustanu: sellised väited ei sobitu meie väärtussüsteemi

Kunstnik ning magistrant Katrina Indiana alustas kaks kuud tagasi petitsiooniga, mille pealkirjas nõuab Kivisaare eemaldamist raadioeetris. Kivisaar ütles Ekspressile, et petitsiooni algatamine pole keelatud, aga kui see on rajatud valedele, siis küll. “Kui ma poleks midagi ette võtnud, võinuks asi kurvalt lõppeda. Siis olekski ma jäänud esirassistiks ja šovinistiks,” lisas ta.

Indiana ütles, et on saanud esialgse hagi kätte. “Teame, et kindlasti ootab kohtusseminek. Juriidiliselt saab olema pikk vaidlus,” rääkis ta. Kivisaare advokaat Robert Sarv ütles Ekspressile, et tegemist on Eesti seni suurima laimukampaaniaga. “See on kohtu otsustada, kas petitsiooni saab pidada laimuks. Usaldan Eesti kohust,” jääb Indiana endale kindlaks. Sarv väitis Ekspressile, et petitsiooni tekst on meelevaldselt kokku lõigatud.