Akadeemilised töötajad korraldavad kolmapäeval hoiatusstreigi

Koosolek kutsuti kokku esmaspäeval pärast uudise ilmumist selle kohta, et valitsus ei kirjutanud riigieelarve strateegiasse teadusleppega võetud kohustust tõsta teaduse rahastamine ühe protsendini SKT-st.

UNIVERSITASe juhatuse esimees Vladimir Viies põhjendas streikimise vajadust sellega, et Eesti on Euroopa Liidus teaduse rahastamisel üks viimaseid ning kuna teadust rahastatakse peamiselt projektide kaudu, oleme ühed viimased ka teadusvabaduse osas. „Ka õppejõudude töökoormus ehk üliõpilaste arv ühe õppejõu kohta on Eestis kõige kõrgem ja välistudengite arvu kiire kasv suurendab seda koormust veelgi,“ rõhutas Viies.

Akadeemiliste Ametiühingute eesistuja Triin Roosalu sõnul esitas UNIVERSITAS mai alguses tööandjatele üldtöökokkuleppe projekti, millega soovitakse tõsta ülikoolide töötajate palkasid ning reguleerida paremini nende töötingimusi.

„Läbirääkimised üldtöökokkuleppe osas on nüüd suure küsimärgi all,“ sõnas Roosalu lisades, et mõlemad lepingupooled on arvestanud sellega, et valitsus täidab kokkuleppeid ning endale võetud kohustusi.