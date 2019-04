Ajalehtede juhtkirjades arutletakse: võimulepe on lahjavõitu ning Isamaa ja EKRE nägu

Päevaleht kirjutab, et kolme partei ladvikule tõotab see lepe küll mahlakama rohuga karjamaad, aga Eesti riigi paneb pigem tühi- või tagasikäigule. "Konkreetsus üksikutes poliitikute egole ja kinnisideedele tähtsates punktides, aga venivus tervele Eestile olulistes kavades. Tegemist on tõsise pretendendiga Eesti ajaloo kõige küünilisema koalitsioonilepingu tiitlile."

Postimees kirjutab, et võimuliit on Isamaa nägu. "Mõned ajakirjanikud on selle koalitsiooni ristinud EKREIKEks, kuid õnneks võib ministriiportfellide väljamängimise ning avalikustatud koalitsioonileppe põhjal öelda, et uus valitsusliit pole ei EKRE ega Keskerakonna, vaid Isamaa nägu." Viidatakse, et ei täitu apokalüpsise kuulutajatest kriitikute kõige mustemad stsenaariumid.

Õhtuleht kirjutab, et koalitsioonilepe üllatab oodatud käremeelsuse asemel hoopis vaoshoitud üldsõnalisusega. Leitakse, et lepe sai EKRE nägu. "EKRE suurimad töövõidud puudutavad aga rahvahääletuse ja rahvaalgatuse peatüki ning justiitsreformi algete saamist leppesse – näiteks kriminaalmenetluses rahvakohtunike sisseseadmist. Kas esimesest saab EKRE-le oodatud kuldvõtmeke teistegi oluliste küsimuste lahendamiseks, näitab aga aeg, sest esmalt tuleks muuta põhiseadust."