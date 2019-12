Ajalehed üksmeelselt kriitilised "apteegistreigi" suhtes

Eesti Päevalehe arvates ei peaks rahvas ja poliitikud alluma tabletiärimeeste väljapressimisele ja seda enam võiks nüüd apteegireformi teoks teha.

"On uskumatu, et tänapäeva Eestis asju nii aetakse. Et niimoodi reageeritakse sellele, kui rahva esindusorgan riigikogu üks kordki käitub isepäiselt, mitte kui kummitempel. Selline ärimeeste jõudemonstratsioon on vastik arrogantne väljapressimine, mis vaid madaldab nende võitlust ja avab loodetavasti ka nende inimeste silmad, kes pole seni veel aru saanud, millist mängu mängitakse," seisab Eesti Päevalehe juhtkirjas.

Eilne aktsioon väärib toimetuse arvates hukkamõistu ka selle poolest, kuivõrd ebaviisakalt käituti oma partnerite ja klientidega. "On hea tava, et sellisest protestist teatatakse päevi, kui mitte nädalaid ette. Seda enam, et apteek ei ole kinosaal - ootamatu sulgemine on reaalne mäng inimeste tervisega. See näitab veelgi enam, kui vähe austavad suured apteegiketid lihtsat inimest, abivajajat," kirjutas Eesti Päevaleht.

Ravimiärimees Margus Linnamäele kuuluva Postimehe toimetuse arvates näitab suurte ketiapteekide käik ilmekalt, mille pärast riik ravimite hulgimüügi ja apteegituru lahutamise ning apteegiäri killustamise ee võis.