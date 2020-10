Ajakirjanike liit toetab Reitelmanni ERR-i nõukogust tagasikutsumist

EAL edastas avalikus pöördumises, et toetab rahvusringhäälingu nõukogu liikme Urmas Reitelmanni tagasikutsumist ebaväärika sõnakasutuse tõttu. Vastava ettepaneku on teinud Rein Veidemann ja lubanud teha riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Heidy Purga.

EAL-i juhatus on seisukohal, et rahvusringhäälingu nõukogu liikme moraalne kohus on austada nii rahvusringhäälingut tervikuna kui ka selle töötajaid. Seega ei sobi avalikõiguslikku ajakirjandusorganisatsiooni nõukogu liikmeks inimene, kes ei mõista rahvusringhäälingu sõltumatust, ei suuda ajakirjandust analüüsida ja ründab ning solvab ajakirjanikke.

EAL-i hinnangul on kohatu ka ühe parlamendierakonna esimehe selgitus, et sotsiaalmeedias avaldatud tekst ei puuduta ERR-i tervikuna, vaid mõnda selle töötajat. Ringhäälingunõukogu ühe liikme soov näib olevat sõnavabaduse otsustav piiramine. Vabal sõnal on tiivad ja enamus sotsiaalmeedias avaldatud tekste elavad oma elu, lendavad meediaruumis vabalt ringi ja mõnikord võivad ka lendulaskja kaabu ära määrida, seisab ajakirjanike liidu pöördumises.

EAL lisas veel, et põhiseadus tagab meile kõigile sõnavabaduse, aga samuti sätestab selle § 17, et kellegi au ja head nime ei tohi teotada. Vabaduse piirid on seal, kus sõna või tegu hakkavad teist inimest ahistama.