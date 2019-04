Ajakirjanik Vilja Kiisler lahkub Postimehest

"Aeg Postimehes on olnud hindamatu, erakordne kogemus. Mu töö meeldib mulle väga ja lahkuda on kahju. Ometi on see mu enda otsus. Mu viimane tööpäev on 17. mail," kirjutas Kiisler Facebookis.

Kiisler ei soostunud oma otsust pikemalt kommenteerima, lisades vaid, et kuni 17. maini on ta Postimehes ning enne seda ta midagi ei lisa.

Vilja Kiisler töötas alates 2012. aastast Äripäeva arvamustoimetajana. Alates 2018. aasta augustist tegutses ta Postimehes poliitajakirjanikuna, juhtides sealset vestlussaadet "Otse Postimehest" ning avaldades poliitteemalisi artikleid lehes ja veebis.

Veel enne Äripäeva töötas Kiisler pikalt ka Delfi arvamustoimetajana.