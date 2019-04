Ajakirjanik Vilja Kiisler lahkub Postimehest erimeelsuste tõttu peatoimetajaga

"Aeg Postimehes on olnud hindamatu, erakordne kogemus. Mu töö meeldib mulle väga ja lahkuda on kahju. Ometi on see mu enda otsus. Mu viimane tööpäev on 17. mail," kirjutas Kiisler Facebookis.

Delfile ei soostunud Kiisler oma otsust pikemalt kommenteerima, lisades vaid, et kuni 17. maini on ta Postimehes ning enne seda ta midagi ei lisa.

Hiljem tunnistas Kiisler ERRile, et lahkus Postimehest, kuna tal oli ajakirjandus- ja arvamusvabadusest põhimõtteliselt erinev arusaam kui lehe uuel peatoimetajal Peeter Helmel.

ERRi andmetel oli Kiisleri lahkumise täpne põhjus tema EKRE-kriitiline arvamusartikkel "Asi pole retoorikas, sisu on õõvastav", mille järel kutsus peatoimetaja Helme ta "vaibale". Vestlus, kus Helme heitis Kiislerile ette mitmeid hinnanguid artiklis, lõppes Kiisleri otsusega ametist lahkuda.

Peeter Helme kinnitas ERR-ile, et tal oli tõesti Kiisleriga erimeelsus seoses nimetatud artikliga. "Ma olen enne ka märganud tema seisukohavõttude puhul, et need on väga võitlevad ja minu arust kohati liiga agressiivsed," ütles Helme. Ta lisas, et ajakirjanik saab end väljendada ka diplomaatiliselt.

Vilja Kiisler töötas alates 2012. aastast Äripäeva arvamustoimetajana. Alates 2018. aasta augustist tegutses ta Postimehes poliitajakirjanikuna, juhtides sealset vestlussaadet "Otse Postimehest" ning avaldades poliitteemalisi artikleid lehes ja veebis.

Veel enne Äripäeva töötas Kiisler pikalt ka Delfi arvamustoimetajana.