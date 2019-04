Ajakirjanik Vilja Kiisler lahkub Postimehest erimeelsuste tõttu peatoimetajaga

"Aeg Postimehes on olnud hindamatu, erakordne kogemus. Mu töö meeldib mulle väga ja lahkuda on kahju. Ometi on see mu enda otsus. Mu viimane tööpäev on 17. mail," kirjutas Kiisler Facebookis.

Delfile ei soostunud Kiisler oma otsust pikemalt kommenteerima, lisades vaid, et kuni 17. maini on ta Postimehes ning enne seda ta midagi ei lisa.

Hiljem tunnistas Kiisler ERRile, et lahkus Postimehest, kuna tal oli ajakirjandus- ja arvamusvabadusest põhimõtteliselt erinev arusaam kui lehe uuel peatoimetajal Peeter Helmel.

ERRi andmetel oli Kiisleri lahkumise täpne põhjus tema EKRE-kriitiline arvamusartikkel "Asi pole retoorikas, sisu on õõvastav", mille järel kutsus peatoimetaja Helme ta "vaibale". Vestlus, kus Helme heitis Kiislerile ette mitmeid hinnanguid artiklis, lõppes Kiisleri otsusega ametist lahkuda.

Helme kinnitas Delfile, et ta tõepoolest vestles Kiisleriga kõnealusest artiklist. "Minu meelest kasutas ta seal väljendeid ja väljenduslaadi, mis oli minu silmis liiga agressiivne. Ma andsin juba ilmunud loole tagasisidet, ma ei nõudnud talt millegi muutmist ega midagi sellist. Peatoimetaja ikka võib tagasisidet anda."

Helme sõnul tõi Kiisler oma arvamusloosse sisse väga palju mõisteid muudest väljaütlemistest, artiklitest ja sõnavõttudest ning see läks natuke liiale. "Siin oli väga palju sellist, mis oli mitmeti tõlgendatav ja minu silmis ei käinud üldse selle teemaga kokku," lisas ta. "See oligi selline üldine tonaalsus, mis minu maitse ei ole."