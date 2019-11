AJAJOON | Maaeluminister Mart Järvik keset listeeriaskandaali: millal ja mida on ta valetanud?

11) 25.9.19 - Pealtnägija ja Eesti Ekspress avalikustavad lood M.V.Wooli listeeriakahtlusest

12) 2.10.19 - Mart Järvik ütleb, et veterinaar- ja toiduamet (VTA) ei ole talle esitanud tõendeid, et ettevõtte M.V. Wool tooted oleksid kuidagi ohtlikud.

13) 8.10.19 - Minister on ETV "Esimeses stuudios" ja väidab:

* et pole selliseid proovivastuseid näinud, kus on viiekordselt ehk 500 ühikut;

* et seni, kuni pole kindlalt tõendeid tema laual, ei saa tema väita, et M. V. Wooli toodete tagajärjel on keegi surnud. "Esitagu mulle mingi tõend, kasvõi surmatõend," ütleb Järvik;

* et pole VTA uurimisprotsessi kuidagi sekkunud;

* et kohtus esimest korda Mati Vetevooluga alles 13. augustil maaeluministeeriumis

14) 9.10.19 - VTA võttis M.V.Wooli Vihterpalu tehases toidu- ja uhtmeproovid ning VTA labori väitel tuvastati listeeriat ühes tootes, kuumsuitsutatud lõheribis, millest võetud viiest osaproovist oli üks positiivne.

15) 25.10.19 - Järvik ütleb ERR-ile, et kuulis tulevast skandaalist kalatööstuses esimest korda alles Balti jaamas maasikareidi ajal.

16) Täna - ERR avalikustab juunikuise PRIA kohtumise dokumendi (vaata punkt 2). Järvik kommenteerib, et tema seal Vetevooluga üldse tuttavaks ei saanud ja listeeriast ei räägitud. Kui ajakirjanik viitab dokumendile, et listeeriast siiski oli juttu, vastab Järvik, et ta läks enne ürituse lõppu minema (mis sest, et esines kohe pärast Mati Vetevoolu ettekannet).

Lisaks toome kuupäevad, mil on toimunud maaeluministeeriumi ja VTA kirjavahetus M.V.Wooli teemal.