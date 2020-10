AJAJOON | Kas siis lõppude lõpuks tuleb Eestis maski kanda või mitte? Selgust pole siiamaani, ekspertide arvamused põrklevad eri suundadesse

Kas maski tuleks kanda? Sõltub, kellelt ja millal küsida. Üheseltmõistetava reeglistiku asemel kehtib Eestis veidralt vetruv asjakorraldus: maski on vaja kanda siis, kui seda on vaja kanda, vajaduse peaks igaüks ise ära tunnetama. Mõni ekspert deklareerib oma maskiusku, teine tõdeb jälle, et "kohustust pole vaja", kolmas rebib palaka demonstratiivselt näolt. Samal ajal on näiteks Riias ja Helsingis asjad selgemad: avalikus kohas olgu mask ees, muidu visatakse kõrtsist või autobussist välja.