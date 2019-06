Aivar Sõerd: valitsuse aktsiisilangetus osutus jämedaks veaks, lõunarindel saadi lüüa!

„Samal ajal olid uuringud ja mõjuanalüüsid olemas, need tegi KPMG eelmise aasta lõpus ja kõik selle uuringu järeldused kehtivad ka tänasel päeval. KPMG pakkus diferentseeritud aktsiisimäärade langetust, mitte ühtlast langetust, nagu oli koalitsiooni eelnõus. KPMG pakkus välja ka optimaalsed määrad piirikaubanduse tõrjumiseks, ehk 33% õllele ja 4% kangele alkoholile. Kasutasime neid määrasid ka Reformierakonna piirikaubanduse tõrjumise seaduseelnõus, mille koalitsioon juuni algul ootamatult ja ilma argumentideta menetlusest välja hääletas,“ sõnas riigikogulane.

Sõerdi hinnangul lähtus valitsuse tegevuskava kinnisideest ja tulemuseks ongi suur ja jäme viga. „Koalitsioon lähtus kinnisideest, et tuleb säilitada selline õlle ja viina aktsiisi omavaheline suhe, millise Ratase valitsus 2017. aastal läbi surus. See viis aga kange alkoholi langetuse Läti tasemele ja järgmise aasta vaates isegi Läti tasemest allapoole. See oli jäme viga, seda polnud vaja piirikaubanduse tõrjumist silmas pidades ja osutus Läti poolt vaadatuna agressiivseks sammuks.“

Reformierakonda kuuluv riigikogulane lisas veel, et piirikaubanduse tõrjumiseks polnud vajadust aktsiisimäärade langetuseks naaberriigi tasemele või sellest allapoole. „Piisanuks sellest, kui langetatakse määrad naaberriigi määrade lähedasele tasemele selliselt, et aktsiisikaupade hinnavahed ei tekitaks majanduslikku stiimulit tarbijale piiripoodi sõitmiseks. Sellised määrad pakkuski välja KPMG oma uuringus ja meie vormistasime need eelnõuks.“

„Rahandusminister Helme alustas oma ametit silmatorkavalt sõjakalt. Kõigepealt tahtis Luksemburgis enda kätte saada euroala stabiliseerimisfondi tuumanuppu. See tal ebaõnnestus.

Nüüd lubas kiiret võitu Läti suunal ja likvideerida piirikaubanduse Läti piiril 1. juuliks. Paraku tuleb tal tunnistada lüüasaamist ka lõunarindel Valkas ja Ainažis,“ resümeeris Sõerd.