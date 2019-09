Aivar Sõerd: koostöö Aivar Rehega oli vaid väga positiivne kogemus, ta oli viisakas ning soliidne

Aivar Sõerd ning Aivar Rehe töötasid koos siis, kui maksu- ja tolliamet olid kaks erinevat asutust. Sõerd juhtis maksu-, Rehe tolliametit. "Koostöö temaga oli väga positiivne kogemus. Just Rehe tulek tolliametisse pani alguse heale koostööle maksu- ja tolliametite vahel," selgitas Sõerd.

"Kõigepealt tuleb Rehe peale mõeldes meelde töökus. Tal oli kõva töövõime," kirjeldas Sõerd. Ta selgitas, et kuigi 2003. aastal algatas toonane rahandusminister Tõnis Palts Sõerdi osas distsiplinaarmenetluse, et ta ametist eemaldada, jäid suhted Rehega sel ajal heaks. "See oli selgelt Paltsi isklik asi. Rehe oli kogu protsessi vältel ikka väga viisakas ja soliidne," kinnitas Sõerd.

Sõerd ja Rehe töötasid koos ka pisut hiljem, kui Sõerd oli rahandusminister. "Seal 2006. aasta kandis oli Rehe ministeeriumi valitsusala suurim ametijuht. Meie koostöö jäi lühikeseks, kuna Rehe läks Danske panga Eesti filiaali juhtima, kuid koostöö oli kindlasti hea," rääkis Sõerd. Ta lisas, et Rehe lahkus ministeeriumist samuti soliidselt ning korrektselt. "Ei jäänud mitte midagi negatiivset meenutada," märkis Sõerd. "Koos tööd tehes võisime kindlad olla, et kui lubadused andsime, siis need ka täitsime," lausus ta.

Sõerd avaldas kaastunnet Aivar Rehe omastele.