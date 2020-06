Aivar Mäe toetajad otsivad uue pöördumise jaoks allkirju: kõlanud on vaid ühepoolne nägemus, juhtumid on kontekstist välja rebitud

Kavandatavas pöördumises märgitakse, et ahistamine ei ole küll kuidagi aktsepteeritav, ent tekkinud olukorra lahenduseks pole nende hinnangul kasutatud õigeid meetmeid.

"Seni on meedias kõlanud üksnes ühepoolne nägemus ja kontekstist välja rebitud faktid, mis ei ole ajendatud ei tõe jalule seadmisest ega soovist kaitsta oma väärikust, vaid see on sihilikult ja hästi planeeritud rünnak teatrijuhi ja ka Estonia teatri kui institutsiooni vastu," kirjutatakse pöördumises, millele otsitakse allkirju Aivar Mäe endiste ja praeguste kolleegide seast.

Nädala eest avaldas Eesti Ekspress artikli, kus rahvusooper Estonia endised ja praegused töötajad kirjeldasid teatridirektor Aivar Mäe alandavat ja ahistavat käitumist noorte naiskolleegide suunas. Sõna sai ka Mäe, kes nimetas süüdistusi pahatahtlikeks.

Esimese artikli ilmumise ajal ei olnud veel ükski naine politseiga ühendust võtnud. Artikli ilmumise järel tegi politsei ka üleskutse neile, kes väärkohtlemist kogenud. Reedel, kui toimus ka teatri nõukogu pressikonverents, kus anti aimu, et Mäe jätkab ametis, pöördusid ka kaks naist politsei poole ja juhtumite osas alustati menetlust. Ekspressile teadaolevalt kaalub politseisse pöördumist veel ahistatud naisi ja ka tunnistajaid.

Aivar Mäe toetajaid saadi eelmise pöördumise jaoks endiste ja praeguste kolleegide seas kokku 33. Rahvusooper Estonia palgal on märtsi seisuga 689 inimest.