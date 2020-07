Aivar Mäe nõuab Kerese läbi Jelena Skulskajalt vabandust

Jelena Skulskaja kirjutas Postimehes isiklikust kogemusest seoses Aivar Mäe alluvuses töötamisega ja viitas ka 11 aasta tagusele artiklile, kus ta Mäe käitumisele avalikult tähelepanu pööras.

Skulskaja teatas täna sotsiaalmeedias, et Keres nõuab "ebaõigete andmete ümberlükkamist ja täiendavate andmete esitamist" täna kella 17ks. Vastasel juhul ähvardab Skulskajat kohtuvaidlus.

Keres rääkis eile ERR-ile, et kaalub ka ahistamisskandaali tõttu ka Ekspress Meedia kohtusse andmist. Kas kohtusse minnakse ka nende inimeste vastu, kes ahistamissüüdistamise on esitanud, vastas Keres eile n]nda: "Nende suhtes, kes lähevad heauskselt ütlusi andma, ei saa ju olla kellelgi mingeid etteheiteid, küll on aga erakordselt madal isiku suhtes laimukampaania käimatõmbamine Eesti meedias. Need isikud, kes selle kampaania käivitasid, on meile teada. Meil on teada ka see, kes neid isikuid nõustab."

Delfi artikli ilmumise ajal on leidnud aset Postimehes ilmunud artikli kustutamine.

Uudis on täiendamisel.