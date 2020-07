Aivar Mäe nõuab Kerese kaudu Jelena Skulskajalt "au teotavate väidete ümber lükkamist". Skulskaja: alandamine oli nii õudne, et mäletan seda veel 12 aastat hiljem

Jelena Skulskaja kirjutas Postimehes isiklikust kogemusest seoses Aivar Mäe alluvuses töötamisega ja viitas ka 11 aasta tagusele artiklile, kus ta Mäe käitumisele avalikult tähelepanu pööras.

Skulskaja teatas täna sotsiaalmeedias, et Keres nõuab "ebaõigete andmete ümber lükkamist ja täiendavate andmete esitamist" täna kella 17ks. Vastasel juhul ähvardab Skulskajat kohtuvaidlus.

Jelena Skulskaja rääkis täna Delfile, et ta ei kavatse vabandust paluda. "Ma hoopis loodan, et Aivar Mäele tuleb mõistus pähe ja ta palub minult ise vabandust," põhjendas ta, "ma võitlen lõpuni, ma ei karda absoluutselt mitte midagi."

Ta lisas, et Aivar Mäe alandas teda 12 aastat tagasi, sest Skulskaja ei olnud tema maitse järgi naine. "Ta ei ahistanud mind, aga ta alandas mind tihti ja see oli nii õudne, et ma mäletan seda veel 12 aastat hiljem."

Avaldame üsna pea nimekirja väidetest, mille "ümber lükkamist ja täiendavate andmete esitamist" nõudis Mäe oma advokaadi Paul Kerese kaudu.

Keres rääkis eile ERR-ile, et kaalub ahistamisskandaali tõttu ka Ekspress Meedia kohtusse andmist. Kas kohtusse minnakse ka nende inimeste vastu, kes ahistamissüüdistamise on esitanud, vastas Keres eile nõnda: "Nende suhtes, kes lähevad heauskselt ütlusi andma, ei saa ju olla kellelgi mingeid etteheiteid, küll on aga erakordselt madal isiku suhtes laimukampaania käimatõmbamine Eesti meedias. Need isikud, kes selle kampaania käivitasid, on meile teada. Meil on teada ka see, kes neid isikuid nõustab."

Postimees otsustas nõude lahendamise ajaks eemaldada Skulskaja arvamusloo Postimehe veebist.



