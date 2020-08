Aivar Mäe hakkab kahjutasude saamiseks käima mitut kohtuteed

Juuli alguses saatis Keres endisele Vene Teatri töötajale Jelena Skulskajale kahjunõude, kuna Skulskaja rääkis Postimehes oma ajast Aivar Mäe alluvana ning Mäe esindaja hinnangul sisaldas artikkel valeväiteid. Kohus ei ole veel kahjunõuet menetlema hakanud.

Parasjagu koostab Keres hagi ka Ekspress Meedia vastu - samuti valeväidete esitamise eest. Seda, kui suurt summat Ekspress Meedialt välja nõutakse, ei osanud Keres öelda.

"Seda numbrit pole võimalik välja öelda, sest normaalselt mõtlev inimene ei oska välja arvutada hingeliste kahjude rahalist hinda," ütles Keres. "Seetõttu läheb Ekspress Meedia poole teele nõue, et kohus mõistaks välja õiglase hüvitise," ütles Keres ERRile.

Seda, kas Mäele peavad midagi hüvitama ka Ekspressi anonüümsed allikad, näitab kohtuprotsess.

Postimehes ilmus möödunud kuul artikkel, mille käigus prooviti välja selgitada Ekspressi allikate isikuid ning pakuti välja ka üks nimi.

"Me ei tea praegu tõsikindlalt seda, kas see üks isik, kellega Priit Pullerits tegi intervjuu, kas tema on ka Ekspress Meedia allikas," ütles Keres. "Kui ta on Ekspress Meedia allikas ja ta on avaldanud Ekspress Meediale valeandmeid, võib tema vastutus tõusetuda küll."

Aivar Mäe astus eile tagasi Estonia juhi kohalt, kuna juunis avaldas Ekspress mehe kohta artikli, kus rahvusooperi endised ja praegused töötajad rääkisid Mäe alandavast ja ahistavast käitumisest naiskolleegide suhtes.

Aivar Mäele makstakse hüvitisena kuue kuu palk ehk ligi 40 000 eurot.