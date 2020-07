Aivar Mäe esindaja Paul Keres: see on hävitusoperatsioon ja meile on teada, kes selle kampaania käivitasid

"Selle tagajärjeks on ühe ühiskonnas ja oma kolleegide seas lugupeetud inimese maine hävitamine," rääkis Keres ERR-i raadiouudistele.

Vastutav on Kerese sõnul "selle jama eest" eelkõige üks väljaanne. "See väljaanne (viitab Eesti Ekspressile) ei tegele ajakirjandusega, vaid sihikindla ja agressiivse Aivar Mäe hävitamise operatsiooniga," selgitas Keres. "See ei vasta ajakirjanduse tunnustele, mis seal majas toimub," arvas Keres.

Vandeadvokaat väidab, et inimestelt on välja pressitud negatiivse sisuga kommentaare. "Neid survestatakse neid kommentaare andma, neile esitatakse suunava sisuga küsimusi või ettepanekuid teatud avaldusi teha. Positiivseid arvestusi Aivar Mäe suhtes ei arvestata, need jäetakse tagaplaanile või ei avaldata," arvas Keres.

Keres viskas õhku ka võimaluse, et kaalub ka Ekspress Meedia kohtusse andmist. Kas kohtusse minnakse ka nende inimeste vastu, kes ahistamissüüdistamise on esitanud, vastas Keres: "Nende suhtes, kes lähevad heauskselt ütlusi andma, ei saa ju olla kellelgi mingeid etteheiteid, küll on aga erakordselt madal isiku suhtes laimukampaania käimatõmbamine Eesti meedias. Need isikud, kes selle kampaania käivitasid, on meile teada. Meil on teada ka see, kes neid isikuid nõustab."

