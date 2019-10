Aivar Kokk: Eesti Post ja Express Post peaksid kaaluma kojukande tarbeks ühisettevõtte loomist

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Isamaasse kuuluv Aivar Kokk rääkis Delfile, et ümarlaua kokkukutsumise põhjus oli see, et ajalehtede väljaandjad ei ole valmis uueks kojukande hinnatõusuks. "Hinnatõus on viimasel kolmel aastal igal aastal olnud 15–20 protsenti, need on küll peidetud erinevate teenuste hinnatõusu alla, aga tegelikult on see tõus olnud väga drastiline võrreldes konkureerivate ettevõtetega, Eesti turul. Mitte küll kojukandes, aga palju on neid ettevõtteid, kes saaksid oma teenuse hinda tõsta iga aasta 15–20 protsendi võrra?" küsis Kokk.

Tänasel ümarlaual jõuti Koka sõnul mõnel teemal ka kokkuleppele. Näiteks selles, et võiks hakata analüüsima Eesti Posti ja Express Posti baasil kojukande tarbeks ühisettevõtte loomist. "Lepiti kokku kuupäev, kus mõlema ettevõtte juhatuse tasemel saadakse kokku, ehk selle kuu lõpus. Leppisime kokku ka, et aprillikuuks peavad olema tehtud kõik analüüsid, kas kulusid on võimalik optimeerida ja milline teenus oleks siis, kui need kaks ettevõtet oma tarkuse kokku paneks ja see teenuse kvaliteet tänu sellele tõuseks,“ sõnas Kokk.

Koka sõnul on oluline see, et inimesed saaksid ajalehed kätte hommikupoole ja mitte õhtul, sest paljud paljud tellijad on loobunud lehe tellimisest just mitte hinna, vaid kättetoimetamise aja tõttu. „Septembrikuus Tartus kaks korda laupäevane leht jõudis minuni esmaspäeval,“ märkis Kokk ja lisas, et regionaalses mastaabis on oluline, et päeva- ja maakonnalehed jõuaks kodudesse ja inimesed telliks neid, sest ei tohi tekitada olukorda, et maakondades on ainult valla- ja erakondade lehed. „Ma arvan, et need uudised on ühes või kahes suunas kallutatud sõltuvalt sellest, millised erakonnad on kuskil võimul,“ sõnas rahanduskomisjoni esimees.

Eesti Posti kinnitusel hinnatõusu ära jätta ei saaks