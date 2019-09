Aita kaasa! Seljavigastusega nelja lapse isa raviks vajaminevast summast on veel vaid natukene puudu

Mees on olnud pikalt ratsatooli aheldatud, kuid pärast nelja aastast trenni ning taastusravi on ta võimeline lühikese maa ka karkudel läbima. Aktiivsemat elu ihaldavat meest see siiski ei rahulda, ning ta on otsustanud proovida Moskva haiglas eksperimentaalravi tüviraku siirdamise näol.

Protseduur koos reisikuludega maksab kokku 80 000 eurot, kuid haigekassa ei rahasta eksperimentaalravi ei Eestis ega mujal.

Seega lõi Argo koos näitlejast sõbra Andres Ojaga raha korjamiseks veebilehe ning asutasid MTÜ Muutes Maailma, mille eesmärk pole kokku saada ainult Argo raviraha, vaid aidata ka teisi selgroo- ja seljaaju vigastusega inimesi, kes võiksid parandada oma elukvaliteeti tüvirakkude siirdamise protseduuriga.

Annetuse tegemiseks:

Maksesaaja: MTÜ Muutes Maailma

Selgitus: Annetus

SEB: EE861010220277129225

Swedbank: EE232200221070979775

Luminor: EE821700017004642279

LHV: EE737700771003612973

Coop Pank: EE364204278610656504

Annetustelefonid (Telia ja Elisa klientidele):

900 7906 - 5€

900 7907 - 10€

900 7908 - 25€