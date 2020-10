Aini Härm Vilja Kiisleri otsesaates: miks inimesed tahavad valetada, miks nad toodavad kurja?

Härm ütles otsesaates, et ta ei saa aru, miks teevad talle etteheiteid inimesed, keda ta pole näinud ega kohtunud.

Vilja Kiisler uuris seepeale, miks Härm töötajatega kohtuda ei soovinud. "Esialgu püüti kõneleda teiega ja abilinnapea Vadim Belobrovtseviga, kuid see ei õnnestunud."

Härmi sõnul sai ta kutse, millele ta vastas, et see väljapakutud kuupäev ei sobi, kuna toimus koolijuhtide tunnustamine.

Linnamuuseumi töötajatele nõudekirja esitamine oli Härmi arvates vajalik seetõttu, et panna töötajad vastutama. "Mina soovisin juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, et sõnal on mõju. Sõna on vaba, kuid sellega kaasneb ka vastutus."

Ta leidis, et osa inimesi ei ole piisavalt süvenenult protsessi kaasatud olnud. "Miks inimesed tahavad valetada, miks nad toodavad kurja? See on nende südametunnistusel. Mul on kahju neist, kes on kaasatud sellesse protsessi," märkis ta.

"Ma olen väga tänulik nendele mõnele inimesele, kes on tõesti palunud vabandust. Mis puudutab rahade maksmist, siis sellega tegeleb härra Robert Sarv. See nõue ei küündi sadadesse või kümnetesse tuhandetesse," rääkis Härm.

Ta rõhutas, et tema ei ole linnamuuseumi töötajaid halvustanud, kuid ta on juhtinud probleemidele tähelepanu.

"Iga inimene eksib milleski, aga paraku neid süüdistusi linnamuuseumi töötajate poolt ma ei võta omaks. Evelyn Sepa süüdistusi ei võta tõepähe," lausus Härm.

Ta sõnas, et kui töötegemine, asjade korrashoidmine ja erinevate õigusaktide järgmine on temale tehtud etteheidete põhjuseks, siis seda on tal väga raske kommenteerida. "Ametiasutusel on paraku järelevalve roll, kontrollija roll. Ja inimesed tunnetavad, et see on liiga ebaõiglane," selgitas Härm.

"Ma väga raske südamega nõustun asjadega, kui tahetakse teha kollektiivkoondamist lihtsalt sellepärast, et mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi, kui tahetakse tõsta hindu, et tõsta omatulu näitajaid. Mulle ei meeldi, kui tehakse otsuseid iseseisvalt, ebaprofessionaalselt," rääkis Härm asjadest, millele ta vastu on seisnud.