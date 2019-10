Aineõpetajad: põhikooli riiklike eksamite kaotamise eelnõu on toores ja läbimõtlematu

Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo selgitas, et eelnõu fookus on süsteemsemal õpilaste hindamisel. “Eks arutame oma majas tänasest arutelust tulnud mõtteid ja ütleme ka oma seisukoha välja,” ei tahtnud Hollo öelda, kas eelnõu tuleks tema hinnangul tagasi saata või mitte.

Hollo ei nõustunud, et ühtegi asjassepuutuvat õpetajat eelnõu arutellu ei kaasatud. “Suhtlesime haridustöötajate liiduga, kus on 6000 osalist, samas kui palju inimesi tunnevad, et neid pole kaasatud, siis järelikult polegi me seda piisavalt teinud,” nentis Hollo.

Somelar lisas, et kui õppekirjanduse tagasisidestamise ning ainekavade koostamise juurde aineõpetajaid kutsutakse, siis nüüd jäid nad välishindamise arutelust kõrvale. “Eesti õpetajad tunnevad siirast muret meie hariduse kvaliteedi osas. See on põhimõtteline koht, et kuidas liigume edasi hariduse kvaliteedi osas järelandmisi tegemata,” sõnas ta. “Tänane arutelu näitas, kui toores ja läbimõtlematu see eelnõu tegelikult on,” lisas Somelar.

Kultuurikomisjoni liige Heidy Purga nentis, et arutelust tekkis veel rohkem küsimusi, kui oli enne seda. “Lõppkokkuvõttes võib aga öelda, et selliseid väga radikaalseid vastuseise siiski välja ei kujunenud,” lausus ta.

Purga lisas, et mõistab vajadust hindamissüsteemi kaasajastada, kuid seda ei tohi teha ratates. “Praegu valmistab muret asjaolu, et riiklikke teste, mida eksamite alternatiiviks pakutakse, pole veel korralikult arendatud. On vaid üks näidistest,” nentis ta. “Kuid nagu ministeeriumi esindaja mainis, teevad nad tööd nii, et higi, veri ja pisarad lendavad,” lisas Purga.