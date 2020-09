Ainar Ruussaare asemel hakkab Kohtla-Järvel ajakirjandust õpetama Üllar Luup

Luup rääkis Delfile, et tegelikult kandideeris ta Kohtla-Järvele ajakirjandust õpetama juba aasta tagasi.

"Kui Hendrik Agur hakkas kooli juhtima, otsis ta uusi inimesi ja õpetajaid ja küsis, kas mul oleks ka huvi. Arvasin, et mõtteid oli mul küll, aga kuna mul õpetaja kutset ei ole, ei osanud esialgu välja pakkuda. Agur aga ütles, et eriala poolest meedia ja ajakirjandus on ja ka asi, mida võiks õpetada. Mõtlesin sellele tükk aega ja olin nõus kandideerima," meenutas Luup aastatagust.