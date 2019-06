Ainar Ruussaar asus Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppetooli juhiks

Ruussaar ütles ERR-ile, et tema õppetooli alla kuuluvad ajalugu, ühiskonnaõpetus ja valikainena kommunikatsioon ja ajakirjandus.

"Praegu ei ole veel kõiki õpetajaid, ei ole tunniplaani, nii et ma ei oska täpselt öelda, kas ja kui palju ma hakkan andma tunde väljaspool seda kommunikatsiooni valikainena. Ma olen valmis andma 20. sajandi ajalugu ja ühiskonnaõpetust," ütles Ruussaar.

Ruussaar lisas, et uue ametini viis Kohtla-Järve gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri aktiivne veenmisoskus ning tundmine, et see on midagi suurt ja täiesti uut.

"Selleni viis teadmine, et see on minu jaoks esialgu midagi täiesti hoomamatut. Aga sellevõrra on ta põnev. Eks ta üsna palju ole ka selline missiooniasi minu jaoks," lausus Ruussaar.

Ainar Ruussaare eelmine töökoht oli ajalehes Postimees, kes otsustas ta veidi rohkem kui kuu aega tagasi koondada.

Enne seda töötas ta pikka aega ERR-is ja BNS-is.