Ain Seppik: Aivar Rehe otsinguid oleks pidanud alustama ikkagi maja ümbrusest

Seppik möönis, et kõige paremini otsimisoperatsioon ei läinud. Tema sõnul soovis politsei Rehe koduaia ümbruse kontrollimisest loobumisega tulla vastu omastele. "Aga tegelikult on elementaarne, et pihta tuleb hakata sealt, kus teda viimati nähti ja viimati nähti teda majas. Ja siis tuleb kontsentriliste ringidega hakata minema sealt," rääkis Seppik Delfile.

See, et politsei välijuht avalikkust toimuvaga kursis hoidis, oli Seppiku hinnangul hea, sest tegemist oli tuntud inimese kadumisega ja vaja oli ka avalikkuse abi. Küll aga oleks pidanud näiteks uurija teadma, kuidas otsingut korraldada.

Kui jätta kõrvale see, et maja ümbrust omaste soovil ei kontrollitud, siis muus osas tegutses politsei Seppiku hinnangul professionaalselt. Samas on arusaamatu, kuidas Seppikule teadaolevalt kohal olnud jäljekoerad Rehe jälge üles ei võtnud.

Delfiga rääkinud anonüümseks jääda soovinud endine julgeolekuametnik leidis aga, et Rehe otsimisoperatsioon oli allpool igasugust arvestust. Tema hinnangul olid politsei antud jooksvad kommentaarid ebapädevad ja otsijate töö ei ole kommentaare jagada.

"Tagantjärgi hinnates oli peamine viga see, et piirdusime hoovi visuaalse vaatlemisega ning põhjalikult seda territooriumi ei kontrollinud," ütles Põhja prefektuuri korrakaitsejuht Valdo Põder Delfile. "Vaatame siiski üle kogu politsei tegevuse alates kadumisteate saamisest ning vajadusel muudame otsimiste praktikat.

Otsingutele olid kaasatud jäljekoerad, kuid see ei andnud tulemust."

Esmaspäeval kaduma läinud Danske Panga Eesti filiaali endise juhi Aivar Rehe surnukeha leiti kaks ööpäeva hiljem tema enda hoovist, kus ta oli olnud kadumisest saati. Politsei ja vabatahtlikud olid Rehet otsinud tema kodu ümbrusest, ent mitte hoovist.