Ain Kallis: minister Rene Koka viidatud 500 teadlase kliimamuutuste teemaline kiri on kaheldav

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna riigikogu fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski soovis Kokalt teada, millistele teaduslikele allikatele tuginedes kahtleb ta selles, et viimase saja aasta ligi ühe kraadi suurune globaalne soojenemine on püõhjustatud inimtegevusest.

Oma vastuses viitab Kokk 500 teadlase 25. septembril ÜRO-le saadetud kirjale "There is no climate emergency". Selle allkirjastanud teadlastest on aga vaid kümmekond kliimateadlased ja lõviosa on tegevad valdkondades, millel pole kliima ega meteoroloogiaga mingit pistmist.

"See muidugi vähendab selle usutavust," ütles Kallis Delfile ja lisas, et kui seal 500 teadlase seas oleks klimatolooge ja meteorolooge rohkem, siis võiks seda kirja usutavamaks pidada. Kallis tõi ka välja, et Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu IPCC ühendab tuhandeid meteorolooge ja kliimateadlasi.

"IPCC kõige suurem panus on selles, et nad näitavad väga hästi kliimamuutusi ja tõepoolest, kliimamuutused ei ole vaieldavad. Ainuke küsimus on see, kui kaua need kestavad," sõnas Kallis ja lisas, et geoloogide ning astronoomide hinnangul on ilma igasuguse kahtluseta varsti tulemas jääaeg. "Küsimus on ainult selles, millal ta tuleb," sõnas ta.

Kallis möönis, et kliima on muutunud ka varem ja need muutused on toimunud ka kiiresti. Igal juhul tuleb tema sõnul kliimamuutustega kohaneda ja on väga kaheldav, et globaalse soojenemise piiramine 1,5 kraadini võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga on võimalik, sest nii ookeanide kui ka atmosfääri soojenemise inerts on väga suur.