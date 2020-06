Äikesetormist tingitud elektrikatkestused on suuremas osas kõrvaldatud

Kõige rohkem räsis äike Jõgeva-, Ida- ja Lääne-Virumaad ning Viljandi maakonda. Viljandimaal kõrvaldab hetkel rikkeid 8, Viru- ja Jõgevamaal 7 rikkemeeskonda. Taastamistööd on käinud terve öö ja jätkuvad, kuni kõik äikesetormist põhjustatud rikked saavad kõrvaldatud.

"Eestit tabanud äikesest sai mõjutatud 49 kesk- ja 20 madalpingeliini. Eeldatavasti saame suure osa praegu töösolevatest riketest kõrvaldatud lähitundidel. Meeskonnad tegutsevad täisvõimsusel, et kiired lahendused leida," selgitas Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Juhul kui inimesed märkavad mahakukkunud liine, tuleb neist kindlasti eemale hoida ja ohust rikketelefonil 1343 teatada.

Kuna ilmateenistus lubab ka tänaseks kohati äikest ja puhangulist tuult, soovitab Elektrilevi inimestel äikesekahjusid ennetada ja valmis olla. Näiteks kõige kindlam viis elektroonikaseadmete kaitsmiseks on need äikese ajal seinakontaktist eemaldada. Elektrilevi rikkemeeskonnad on kõrgendatud valmisolekus, et äikesekahjudele elektrivõrgus esimesel võimalusel reageerida.

