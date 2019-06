Aidu karjäärist leitud hukkunud loom oli Sindi hundi asemel hoopis koer

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on kiiduväärt keskkonnainspektsiooni kiire ja asjatundlik tegutsemine. „Jaanipäev on eestlastel suur püha ning pole tavapärane, et sellel ajal toimuks aktiivset tegutsemist. Küll aga edenesid asjad karjääris leitud looma osas operatiivselt ja korrektselt,“ ütles Korts.

EJS edastas teates, et tegu on siiski julm ja šokeeriv ning selts mõistab selle hukka. Peale selle soovib EJS teada, mis sai kadunud hundist, kes Sindi paisust päästeti. Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuule andmetel on signaali katkenud hundi osas alustatud väärteomenetlust jahiseaduse põhjal paragrahvi alusel, mis puudutab loata jahipidamist. Praeguseks pole leitud hunti ega tema GPS-seadmega varustatud kaelarihma. Aheldatud koera osas uurimist ei alustata, kuna surnukeha oli liiga lagunenud.

Sindi hunt pälvis tähelepanu veebruari lõpus, kui noormehed ta Sindi paisust päästsid. Noorukid pidasid alajahtunud hunti koeraks ja teatasid loomast loomakaitse liitu. Hiljem selgus, et tegemist oli hoopis hundiga, kellele pandi tervise paranedes GPS-seadmega varustatud kaelarihm kaela ja ata lasti loodusesse. Hundi kaelarihm lõpetas aga juuni keskel signaali edastamise, mille tõttu hakati uurima, mis loomast sai.