Ahto Lobjakas kinnitas, et president Ilves püüdis teda välispoliitika analüütiku kohalt lahti kangutada

Eesti Ekspress küsis Lobjakalt, kas vastab tõele, et mõni hea aasta tagasi üritas toonane president Ilves teda lahti kangutada Eesti Välispoliitika Instituudi analüütiku kohalt, kuid instituuti juhtinud Andres Kasekamp vastas survele Lobjaka lepingu nelja-aastase pikendamisega, et õõnestajatel oleks võimalikult raske Lobjakast lahti saada.

"Vihje on õige," vastas Lobjakas.

Nüüd aga, kui Lobjakas on sattunud oma saanud oma saatjuhtimise stiili osas soovitusi olla sõnakasutuses leebem, on president Ilves astunud Lobjaka kaitseks välja. "Ma pakun, et ta loeb seda, mida täna rünnatakse, oma pärandiks," ütles ­Lobjakas.