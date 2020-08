Ahistamises süüdistatud rahvusooperi peadirektor Aivar Mäe lahkub ametist, hüvitiseks poole aasta palk - pea 40 000

Juunis avaldas Ekspress artikli, kus rahvusooper Estonia endised ja praegused töötajad kirjeldasid direktori Aivar Mäe alandavat ja ahistavat käitumist noorte naiskolleegide suhtes.

26. juunil alustati menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel, et välja selgitada täpne sündmuste kulg ja episoodid ning teha kindlaks võimalik ahistamine töökohas.

Nõukogu esimees Ivari Ilja: „Aivar Mäe väljendas oma soovi tagasi astuda juba eile ning tänase Rahvusooperi nõukogu koosoleku algul esitas ta oma soovi ka ametlikult.” Nõukogu otsustas Aivar Mäe avalduse rahuldada, et Rahvusooperi igapäevane elu ja tegevus saaksid võimalikult kiiresti tavapäraselt jätkuda.

Aivar Mäe: „Rahvusooperis töötab ligi 500 inimest, kes annavad endast iga päev kõik, et siin majas sünniks kunst. Ma leian, et on äärmiselt ebaõiglane sundida neid loometöö asemel keskenduma administratsiooniga seotud probleemide ümber toimuvale. Ma ei tea, mida sisaldab usaldusisiku kokkuvõte, aga ma tean, mida estoonlased igapäevaselt vajavad ja selleks on töörahu. Astun omal soovil tagasi, et teater saaks edasi liikuda ja keskenduda nii uue hooaja kui kaugema tuleviku üles ehitamisele.“

Ivari Ilja: „Aivar Mäe töötas Rahvusooperi juhina 11 aastat, teater on selle aja jooksul teinud läbi muljetavaldava arengu, kunstiline tase on tõusnud, teatrihoone on remonditud ja korda tehtud ning üks meie kultuuri alussambaid, Rahvusooper Estonia on järjekindlalt oma haaret laiendanud nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.“

Nõukogu poolt kaasatud tööõiguse eksperdi raport jääb nõukogu käsutusse ja seda kasutatakse teatri töökeskkonna edasises arendamises.

Nõukogu lõpetab poolte kokkuleppel Aivar Mäe lepingu ning kuulutab välja konkursi uue peadirektori leidmiseks.