Aga kes see siis oli? Taani seadusandjad rääkisid virtuaalistungil libapoliitikuga

Komitee teatel osales teisipäevasel istungil, kus teemaks olid Valgevene rahutused, isik, kes väitis end olevat Tsihhanovskaja. Vale-Tsihhanovskaja sõnul oli tema meeskonnal arvuti kaameraga probleeme, mistõttu polnud teda võimalik näha, vahendas ERR uudisteportaal.

Istungil osalejad mõistsid, et midagi on valesti ja lõpetasid kohtumise plaanitust varem, teatas komitee harukordses avalduses.

Hiljem võeti Tsihhanovskaja meeskonnaga ühendust ja saadi teada, et nad olid rääkinud petisega.

"Ma loodan, et see on lihtsalt üks suur nali," ütles 17-liikmelise komitee esimees Martin Lidegaard.