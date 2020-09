Aegi sõnul võib lähiajal tekkida vajadus maskide kohustuslikuks muutmiseks

Aegi sõnul on valitsus korduvalt arutanud maskide kohustuslikuks tegemist, kuid seni polnud selgust, kas Eesti seadused seda lubavad, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalse kaamerat".

Selleks tellis Aeg oma maja juristilt õigusliku analüüsi, mille tulemusena öeldi, et see õigus on terviseametil ja vabariigi valitsusel olemas ning see tuleneb sellest, et kevadel esimese koroonaviiruse laine ajal tegi riigikogu ka vastavad seadusemuudatused.

Juhul kui terviseamet ei pea maskikandmise kohustust vajalikuks, siis Aegi sõnul on valitsusel õigus siiski vastav otsus teha. Ministri sõnul hetkel seda plaani ei ole, kuid ta ei välistanud, et see võib mõnes piirkonnas juba lähiajal tulla kõne alla.

"Kui me räägime, et tänased nakkuskolded on meil Ida-Virumaal, Harjumaal ja eeskätt Tallinnas, siis miks me peaksime Hiiumaal panema üldise kohustuse kanda maski, kui seal meil sisuliselt nakatumist ei esine," ütles Aeg.

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul vaidlus sel teemal alles käib ja kui ka leitakse, et seadus lubab maskikohustuse kehtestada, siis tegelikult ei ole kõik veel otsustatud, kuna tuleb läbi arutada kes, kus ja mis tüüpi maski peab kandma. Samuti tuleb teadusuuringutele tuginedes selgeks teha, mis on maskikandmise kohustuse plussid ja miinused.

"Aga vahel lihtsalt on niimoodi, et teaduses ja ka rahvatervise kaitses, et see, mis tundub esmapilgil väga hea, kui uurid põhjuslikke seoseid täpsemalt, siis kahjuks neid sellisel viisil ei ole," ütles Madise.

Seda on õiguskantsleri sõnul näidanud teiste Euroopa riikide kogemus, kus hoolimata väga rangest maskikohustusest ja teistest karmidest piirangutest pole õnnestunud koroona teist lainet vältida.

