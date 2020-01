Aeg tahab riigireeturitelt ja seksuaalkurjategijatelt võtta võimaluse vanglast enne tähtaega vabaneda

"Arvestades asjaolu, et kohtud vabastavad tingimisi enne tähtaega enam isikuid, kellel on väiksem tõenäosus panna toime uus õigusrikkumine, on vanglast vabanemise viisil siiski oluline mõju uue õigusrikkumise toimepanemisele tulevikus, kuna tingimisi vabastamine motiveerib isikut täitma eesmärke, mis vähendavad kriminogeenseid riske. Seetõttu võib süüdlase vabanemisel kogu karistusaja ärakandmise järel olla uue kuriteo toimepanemise oht kõrgem ehk muudatusega küll pikeneb vangistuse periood, kus süüdimõistetul on raske uut kuritegu toime panna, kuid samas võib suureneda uue raske kuriteo toimepanemise risk vabanemise järgselt," sedastab ministeerium.

Seega tuleks ebasoodsa mõju riski vähendamiseks vangistuse ajal tõhusalt tegeleda sihtrühma kuuluvatele kurjategijate taasühiskonnastamisele seotud tegevustega. "Arvestades mõju ulatust ja esinemise sagedust, ei ole tegemist olulise mõjuga," saatis justiitsminister Aeg valitsuskaaslastele.

Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus saadetakse arvamuse saamiseks ka õiguskantslerile ja riigikohtule. Ministeeriumite kooskõlastuse tähtajaks on 18. veebruar. Arvamuse esitamise tähtaeg niisamuti.