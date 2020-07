Aeg tahab raskendada robotite ligipääsu kohtuinfole

Praegu on huvilistel võimalik Riigi Teatajast vaadata kohtuistungi aegasid ja asukohtasid, avaldatakse ka täisealise süüdistatava täisnimi ja paragrahv, mille alusel teda süüdistatakse.

Justiitsminister Raivo Aeg ütles, et sisuliselt andmete avalikustamise osas muutust ei ole. "Andmed on avalikud, aga pole enam avaandmed," ütles Aeg. Avaandmed tähendavad andmeid, mis on masintöödeldavad, mida saab programmidega töödelda ja teha uusi andmekogusid.

Aegi sõnul on eesmärgiks, et robotid ei saaks ringi käia ja andmetest koopiaid teha, millest saaks hiljem teha andmebaase, mis pole riigi kontrolli all ja kus seega ei saaks tagada isikuandmete kaitset. Ta tõi näiteks, et üks Prantsuse firma tegi kunagi ühe andmebaasi Eesti kohtulahenditest.

Näiteks kui inimese karistus on kustunud, siis teeb Riigi Teatajas selleks mõeldud programm väikese paranduse ja kustutab isikuandmed. Samuti kustuvad andmed kohtuistungi aja kohta peale istungi möödumist. Eraandmebaasi puhul seda kindlust pole. Võib näiteks juhtuda, et inimene mõistetakse kohtus õigeks, aga roboti koostatud andmebaasi jääb ta elu lõpuni süüdistatavana kirja.