Aeg: Eestis pole õigusriigi kallale ühegi teoga mindud

Pevkur tõi välja, et viimase poole aasta sündmuste järel – rahandusminister tahtis vallandada politseijuhti, siseminister tungis kaitseministri valdkonda, ministrid süüdistavad kõiki, kaasaarvatud meediat – on õige, et avalikusele antakse signaal, et see, mis praegu valitsuses toimub, on väga vale, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Aegi hinnangul pole õigusriik ohus. "Piiride kompamisi on ka varasematel aegadel olnud. Õigusriik on Eestis kindlalt kahe jalaga maas: kodanikuõigused on tagatud, võimude lahusus on tagatud, riik täidab oma funktsioone, kohtuvõimu iseseisvus on tagatud," lausus ta.

"Me teame, et EKRE retoorika valimiste ajal oli suhteliselt karm ja seda nad on mingil määral jätkanud ka valitsuserakonnana, aga üks asi on jutt ja teine asi on sellele järgnevad reaalsed teod. Reaalselt Eestis õigusriigi kallale ühegi teoga mindud ei ole. Mina ei usu, et õigusriigi murenemine tekib kellegi retoorilistest sõnavõttudest. Kui need organisatsioonid ise hoiavad oma usaldusväärsust oma tegudega üleval, siis ei ole murenemist mitte kuskil," rääkis Aeg.

Pevkuri sõnul käib riigi ja ametiasutuste usaldusväärsuse lammutamine tükkhaaval, ja just see on ohtlik.