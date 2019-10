Advokaat Carri Ginter: Mary Kross sai avaliku häbi, politsei peab tegelema olulisemate asjadega

Ginter rääkis neljapäeval Eesti Televisiooni saates "Ringvaade", et antud juhtumi puhul pole põhjust rääkida avaliku huvi puudumisest, vahendab ERR.

"Avalik huvi on ka selle vastu, kuidas Kim Kardashian parasjagu välja näeb. Me räägime avalikust menetlushuvist ehk sellest, et kas prokuratuur ja kohtusüsteem peaks tegelema selle teemaga," sõnas Ginter.

Ginter lausus, et seadus on oportuniteeti võimaldades ette näinud ventiili, kus inimene maksab trahviraha raha ja on oma häbi kätte saanud ning politsei ja prokuratuur saavad tähtsamate asjadega tegeleda.

Politsei ei saa Ginteri sõnul tihtipeale aega tegeleda sellega, kui kellegi lähedase vastu on toime pandud tõsine pandud kuritegu, aga peab tegelema sellega, et keegi Faceebookis kirjutas midagi valesti.

"Näiteks kohus pidi tegelema Varro Vooglaiuga, otsustades, et et mille peale ta mõtles. Tõsised asjad vajavad ressurssi. Ka ülikoolis ei õpeta me noa ja kahvliga sööma, vaid eriala, mida inimene on tulnud õppima," lausus Ginter.