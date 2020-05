Advokaadid töötukassa nõukogu esimehe imestusest: kriis mõjutab ka meie valdkonda

Töötukassa kriisiaegse toetuse saajate seast nähtub vähemalt 15 advokaadibürood, kes on saanud raskel ajal toime tulemiseks riigipoolset abi. Summad ei ole küll üüratud - suurim neist 14 000 eurot, väikseimad tuhande juures.

Siiski pani see imestama Peep Petersoni, kes eile tele-eetris oma üllatust ka avalikult kuulutas. "Minu jaoks on väga põnev teada saada, et mis juhtus (kriisi ajal) advokaadibüroodes – kas kriisiolukorras ei peetud läbirääkimisi, juriidilisi kokkuleppeid ei sõlmitud, vaidlusi ei tekkinud. Minu mulje on see, et see valdkond pigem kasvab kriisiolukordades. See on kindlasti väga huvitav," rääkis Peterson "Esimeses stuudios".

"Absurdne võrdlus"

Neljale töötajale üheks kuuks brutosummas 3415 eurot saanud Emerald advokaadibüroo tuntud vandeadvokaat Robert Sarv nimetab Petersoni spekulatsiooni absurdseks.

"Kui ma viimati toetuse saamise tingimusi lugesin, siis seal polnud juttu kohtuvaidluste või läbirääkimiste arvust või nende dünaamikast, nii et paralleel on absurdne," selgitas Sarv.