Administreerimisvea tõttu katkes ligi kaheks tunniks digiretsepti teenus

"Eile esines tõrkeid haigekassa e-teenuste töös, mis olid põhjustatud administeerimisveast. Häiritud olid digiretsepti teenus ja kindlustatuse kontroll," ütles haigekassa kommunikatsiooni peaspetsialist Vivika Tamra Delfile.

Probleemid algasid kell 16 ja intsident lõppes kell 18. Samuti esines tõrkeid hilisõhtul ja öösel, kui tehti süsteemi hooldustöid.

Tamra märkis, et selliste intsidentide puhul võetakse kõiki inimesi kindlustatena ja keegi ravita ei jää. Digiretsepti häirete korral soovitab haigekassa pisut oodata, kuna üldjuhul on tõrked 15-30 minuti pikkused. "Pikema häire korral on võimalik pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, kust saab ravimid alati kätte," sõnas Tamra ja lisas, et kolmanda variandina jääb veel ka paberretsept.

IT-juht: hooldustööde käigus suleti vale protsess

Haigekassa IT halduse osakonna juhataja Jüri-August Kirch selgitas Delfile, et eile kella nelja paiku tegid haigekassa koostööpartnerid ettevalmistusi õhtuseks hooldustööks ja selle käigus juhtus inimlik eksitus.

"Eeltöö tähendas varundusprotsesside seadistamist, kuna see ei toiminud korrektselt. Kogemata peatati vale protsess, mis sulges andmebaasi protsessi ja seetõttu katkesid haigekassa teenused," rääkis Kirch.

Seejärel alustasid partnerid süsteemide taastamisega, aga täpsema veakoha leidmiseks ei piisanud protsesside taaskäivitamisest, vaid oli tarvis ka teisi süsteeme taaskäivitada.

Õhtuks planeeritud hooldustööd, mille eesmärk oli süsteemide töökindlust ja käideldavust parandada, venisid samuti pikemaks. "Märkasime seadistusvigu, mida me ei osanud oodata. Esialgne hinnang oli, et hooldustööde käigus, mis kestavad 23.00-23.59, võib esineda kuni pooletunnine katkestus, kuid tegelikult taastus süsteemide töö kella 1.17ks," rääkis Kirch.